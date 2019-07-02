شكيب قرطباوي: نحن بحاجة الى سياسة عقابية جيدة

علق وزير العدل السابق ​شكيب قرطباوي​ على اقتراح قانون إستبدال عقوبة الحبس في الجرائم البسيطة ​بعقوبة​ إجتماعية، مشيراً إلى أن "المشكلة في لبنان هو موضوع السجون وكيفية تطبيق القوانين ومن ضمن الامور التي بحثت عندما كنت وزيرا للعدل هو نقل مسؤولية السجون إلى ​وزارة العدل​ مع وجود جهاز بشري متخصص للسجون التي من المفتوض أن تكون مكانا لإعادة تأهيل وعلى الدولة ان تقوم بواجباتها تجاه المسجون".

وفي حديث لبرنامج "نقطة عالسطر" للزميلة نوال ليشع عبود عبر إذاعة "​صوت لبنان​"، اعتبر قرطباوي أن "القانون الجديد جيد ويجب أن يوضع ضمن خطة شاملة ولكن المشكلة في لبنان أننا "نرقع" القوانين"، مؤكداً "اننا بحاجة ل​سياسة​ عقابية جيدة اي على الدولة ان تقوم بإعادة نظر شاملة بالنظام العقابي بما فيها السجون" ورأى أن "القانون جيد ويخفف معاناة بعض الناس الذين يرتكبون حوادث بسيطة كما يجب إعادة النظر بوضع السجون والسياسة الجنائية".