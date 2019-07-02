بستاني:فض العروض المالية لمناقصةإنشاء محطات تغويز عائمة لإستيراد الغاز

أعلنت وزيرة ​الطاقة​ و​المياه​ ​ندى بستاني​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "اليوم تم فض العروض المالية لمناقصة إنشاء محطات تغويز عائمة لإستيراد ​الغاز الطبيعي​ المسال “FSRU” وحضرت الشركات العالمية الس المؤهلة للمشاركة

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