لفتت ​مؤسسة مياه لبنان الجنوبي​ إلى "إننا نبلغ المستفيدين من محطة وادي جيلو في بعض بلدات قضائي صور و ​بنت جبيل​ بتوقف الضخ ما بين الساعة العاشرة صباحاً والساعة السابعة مساءً بسبب أعمال تطوير للأبار الموجودة في المحطة المذكورة".

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كانت هذه تفاصيل خبر مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: توقيف الضخ بمحطة وادي جيلوما الـ10 صباحا والـ7 بسبب الأعمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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