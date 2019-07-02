شهيب: الخطاب السياسي العنفي يدمّر البلد والذي حدث كنا في غنى عنه

شدد وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب، على أن "الخطاب السياسي العنفي يدمّر البلد ولا يعمّر البلد، يبعد ولا يقرّب، بيفرّق ولا يجمع، والموسم موسم عمل وانتاج وتطلع الى قضايا وليس موسم انتخابات"، مؤكدا أن "الذي حدث كنا في غنى عنه، لو ادرك البعض حساسية وشعور اهل الجبل بأنّ كرامتهم مُسّت بالامس، بالعودة الى خطاب كانوا قد نسوه وتناسوه، خصوصاً بعد المصالحة التاريخية مع صاحب البطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير".
ولفت شهيب في حديث لصحيفة "الجمهورية" الى أن "هذا الخطاب الشعبوي يخدم في مكان، انما هو يعطل الوفاق في البلد. فليتقوا الله، ونترك للقضاء والأجهزة الامنية ان تقوم بواجبها دون تدخّل او تأثير لا بموقع ولا بموقف ولا بخطاب او مؤتمر صحافي".
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