صلاح جبران: السجن هو اداة اصلاح لا أداة عقاب

علق قائد الدرك السابق العميد المتقاعد ​صلاح جبران ​على اقتراح قانون إستبدال عقوبة الحبس في الجرائم البسيطة ​بعقوبة​ إجتماعية، مشيراً إلى "انني لست متفائلا بتطبيقه والهدف الاساسي من السجون هو اصلاح المجرم وتأهيله ليكون مواطن صالح وبالنسبة لنا السجن أداة اصلاح وعدالة لا أداة عقاب".

وفي حديث لبرنامج "نقطة عالسطر" للزميلة نوال ليشع عبود عبر إذاعة "​صوت لبنان​"، لفت إلى أن "قرار نقل إدارة السجون من ​وزارة الداخلية​ إلى ​وزارة العدل​ هو قرار من سنة الـ2006 وعلى اسا أن ينتهي العمل به في العمل 2012 ولكن لم ينفذ".