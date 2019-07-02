LBC: جريحا قبرشمون سيتقدما بدعوى ضد صالح الغريب امام النيابة العامة

أفادت قناة الـ"LBC" بأن "المحامي ​نشأت الحسنية​ يتقدم بوكالته عن الجريحين بحادقة قبرشمون رفعت رافع وعماد غصن بدعوى ضد وزير ​الدولة​ لشؤون ​النازحين​ ​صالح الغريب​ أمام ​النيابة العامة التمييزية​ في ​قصر العدل​ في ​بيروت​ عند الساعة 10:30".

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