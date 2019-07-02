بلومبرغ: أنقرة ستنظر بإمكانية شراء طائرات حربية روسية بحال عدم حصولها على F-35

أفادت وكالة "​بلومبرغ​" بأن "​أنقرة​ ستنظر في إمكانية شراء طائرات حربية روسية في حال عدم حصولها على مقاتلات "إف-35" الأميركية"، مشيرةً إلى أنه "في حال إقصاء ​تركيا​ من برنامج إف-35، فإنها ستبحث عن بدائل بما فيها مقاتلات ​روسيا​، ريثما تشتغل بتصميم طائرات حربية و​صواريخ​ باليستية محلية الصنع".

وأشارت إلى أن "أنقرة تعتبر منظومات "إس-400" الروسية أفضل من بديلتها الأمريكية "باتريوت" ورأت أن "​الصواريخ​ الروسية قادرة على حماية عاصمة البلاد ومدينة ​اسطنبول​. وأضاف المسؤولون أن تركيا، في انتظار ​عقوبات​ ​واشنطن​ المحتملة، اشترت قطع غيار للمعدات العسكرية الأمريكية التي تستخدمها ​القوات المسلحة التركية​".