بلومبرغ: أنقرة ستنظر بإمكانية شراء طائرات حربية روسية بحال عدم حصولها على F-35

أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن "أنقرة ستنظر في إمكانية شراء طائرات حربية روسية في حال عدم حصولها على مقاتلات "إف-35" الأميركية"، مشيرةً إلى أنه "في حال إقصاء تركيا من برنامج إف-35، فإنها ستبحث عن بدائل بما فيها مقاتلات روسيا، ريثما تشتغل بتصميم طائرات حربية وصواريخ باليستية محلية الصنع".
وأشارت إلى أن "أنقرة تعتبر منظومات "إس-400" الروسية أفضل من بديلتها الأمريكية "باتريوت" ورأت أن "الصواريخ الروسية قادرة على حماية عاصمة البلاد ومدينة اسطنبول. وأضاف المسؤولون أن تركيا، في انتظار عقوبات واشنطن المحتملة، اشترت قطع غيار للمعدات العسكرية الأمريكية التي تستخدمها القوات المسلحة التركية".
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