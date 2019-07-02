الغارديان: اتهام أستراليا بالقسوة والوحشية في تعاملها مع اللاجئين

أشارت ​صحيفة الغارديان​ في مقال بعنوان " اتهام ​أستراليا​ بالقسوة والوحشية في تعاملها مع ​اللاجئين​ الذين يحتاجون لعناية طبية".ولفتت إلى انتقادات وُجهت للحكومة الاسترالية بسبب "ممارستها ل​عقوبات​ قاسية ووحشية بحق اللاجئين الذين يحتاجون لتلقي العلاج الطبي وذلك بعد الكشف عن شهادات العديد من اللاجئين المحتجزين في ظروف قاسية في فندق في مدينة بريسبان".

واضافت الصحيفة إنها "وجدت مجموعة من اللاجئين وضعوا في فندف تحت حراسة مشددة لمدة ستة أشهر، واطلعت على صور لحشرات مستوطنة في غرفهم، كما أنهم عبروا عن استيائهم عن المعاملة القاسية التي يتلقوها من موظفي الأمن هناك"، لافتة إلى ان "الوضع القانوني للاجئين المرسلين من مراكز اعتقال خارج أستراليا لتلقي العلاج هو خطير، فهم لا يمتلكون تأشيرة ولا وضعاً قانونياً في أستراليا ويمكن اعتقالهم في أي وقت".

ونقلت الصحيفة عن نيك ماكيم، الناطق باسم غرين للهجرة إن "الحكومة تخطط لتكون قاسية قدر الإمكان ولتسبب أكبر قدر من الأذى للاجئين، لكي يرحلوا طوعياً".