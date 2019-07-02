أنور قرقاش: من المهم مواصلة الحوار في السودان وتجنب التصعيد

لفت وزير ​الدولة​ للشؤون الخارجية الاماراتي ​أنور قرقاش​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "المهم في ​السودان​ الشقيق أن يستمر الحوار بعيدا عن الاحتداد ونحو اتفاق بشأن الترتيبات الانتقالية الضامنة والمؤسسة لنظام دستوري مستقر، ومن الضروري تفادي المواجهة والتصعيد، ومن الواضح أن المعارضة و​الجيش​ بحاجة إلى بعض وإلى التوافق وتفادي استمرار الأزمة و تفاقمها".

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