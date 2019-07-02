العثور على جثة رجل داخل حديقة بلندن كان قد سقط من طائرة كينية سافر عليها خلسة

أعلنت الشرطة البريطانية إنه "تم العثور داخل حديقة في لندن على جثة رجل يُعتقد أنه كان يسافر خلسة وسقط من جهاز الهبوط الخاص بطائرة تابعة للخطوط الجوية الكينية وهي في طريقها إلى مطار هيثرو"، مشيرةً إلى أنه " تم استدعائها إلى منزل في كلافام جنوب لندن بعد العثور على الجثة ومن المقرر إجراء فحص لجثة الرجل الذي لم يتم تحديد هويته".
وأشارت إلى "أنها تعتقد في هذه المرحلة أن الرجل كان يسافر خلسة وسقط من جهاز الهبوط لطائرة تابعة للخطوط الجوية الكينية كانت في طريقها إلى مطار هيثرو"، لافتةً إلى أنه "تم العثور على حقيبة وبعض المواد الغذائية في صندوق جهاز الهبوط فور وصول الطائرة إلى المطار".
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