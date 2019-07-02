تدفق 5 مليارات دولار عملة صعبة على ايران مصدرها الصادرات السلعية

أعلن وزير ​الاقتصاد​ والمالية ال​ايران​ي فرهاد ديجبسند عن تدفق 5 مليارات ​دولار​ من العملة الصعبة مصدرها صادرات السلع غير النفطية، على ايران منذ 21 آذار 2019.

واوضح فرهاد ديجبسند في تصريح على هامش اجتماع بين ​الحكومة​ و​القطاع الخاص​ في ​غرفة التجارة الايرانية​ ، أن مليارا واحدا من المبلغ المذكور، يعود لصادرات شركات الابتكار والمشاريع الصغيرة "SME".