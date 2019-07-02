تدفق 5 مليارات دولار عملة صعبة على ايران مصدرها الصادرات السلعية

أعلن وزير الاقتصاد والمالية الايراني فرهاد ديجبسند عن تدفق 5 مليارات دولار من العملة الصعبة مصدرها صادرات السلع غير النفطية، على ايران منذ 21 آذار 2019.
واوضح فرهاد ديجبسند في تصريح على هامش اجتماع بين الحكومة والقطاع الخاص في غرفة التجارة الايرانية ، أن مليارا واحدا من المبلغ المذكور، يعود لصادرات شركات الابتكار والمشاريع الصغيرة "SME".
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