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تدفق 5 مليارات دولار عملة صعبة على ايران مصدرها الصادرات السلعية

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أعلن وزير ​الاقتصاد​ والمالية ال​ايران​ي فرهاد ديجبسند عن تدفق 5 مليارات ​دولار​ من العملة الصعبة مصدرها صادرات السلع غير النفطية، على ايران منذ 21 آذار 2019.

واوضح فرهاد ديجبسند في تصريح على هامش اجتماع بين ​الحكومة​ و​القطاع الخاص​ في ​غرفة التجارة الايرانية​ ، أن مليارا واحدا من المبلغ المذكور، يعود لصادرات شركات الابتكار والمشاريع الصغيرة "SME".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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