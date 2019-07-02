ترامب يتطلع للقاء قريب بزعيم كوريا الشمالية

أعرب الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، عن تطلعه لعقد اجتماع "رائع" مع الزعيم الكوري الشمالي ​كيم جونغ أون​ مطلع هذا الأسبوع ويتطلع لرؤيته مرة ثانية قريبا.

ولفت ترامب إلى انه "في تلك الأثناء، ستلتقي فرقنا للعمل على بعض الحلول للمشاكل العالقة طويلة الأمد.. لسنا في عجلة لكنني واثق من أننا سنصل في النهاية".

وكانت وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية قد أعلنت أن الزعيم كيم جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب اتفقا خلال اجتماعهما، يوم الأحد، على المضي قدما في حوار من أجل تحقيق انفراجة جديدة لإخلاء شبه ​الجزيرة​ الكورية من الأسلحة النووية.