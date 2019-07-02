وزير النفط الايراني: طهران مستثناة من اتفاق خفض انتاج النفط

أعلن وزير النفط الايراني بيجن زنكنة عن "الابقاء على استثناء ايران من اتفاق خفض الانتاج بين منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" والدول المصدرة خارج المنظمة"، موضحاً أن "مطالب ايران في اعمال الدورة الـ 176 للمنظمة قد تحققت، بحيث تم اعفاء ايران من اتفاق خفض الانتاج على غرار الاجتماع السابق".
من جهة ثانية، أكد أن "ميثاق التعاون بين اوبك وغير اوبك ليس ملزما ولا يحمّل المنظمة عبء جديدا"، مشيراً إلى أنه "سمح للدول بان تاخذ التراخيص اللازمة من الحكومات والمراجع العليا، كما ان اهم قضية هي انه جاء في قرار اوبك بان هذا التعاون لن يؤثر على قرارات اوبك والياتها العملانية".
واوضح زنكنة انه "تم البحث حول توفير مصادره المالية"، مشيراً إلى أن "المصادر المالية لهذا التعاون يجب اتخاذ القرار بشانها بصورة منفصلة وتقسيمها بين الاعضاء وبناء عليه فان هذا الامر لا يترتب فرض عبء اضافي على اوبك".
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