شكرا لقرائتكم خبر عن "فى 9 نقاط".. تعرف على خطة الحكومة للتنقيب عن الأثار وصيانتها العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستهدف حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، النهوض بقطاع الآثار فى مختلف المواقع حفاظاً عليها من جانب، وسعياً لتطويرها لاستقبال المزيد من السياح، وذلك من خلال عدد من البرامج، من بينها برنامج ترميم وتنقيب وصيانه الآثار.

وفى هذا الصدد نرصد تفاصيل برنامج الترميم والتنقيب وصيانة الآثار كالأتى:

1- تسجيل 35 مقبرة ومعبد في إطار التسجيل العلمى للآثار الثابتة

2- استكمال أعمال الكشف والتنقيب عن الحضارة المصرية القديمة وحمايتها من التعديات من خلال المشروعات التى يقوم عليها قطاع الآثار مثل تدعيم الهرم المدرج والمقبرة الجنوبية بسقارة وترميم أسوار ميت رهينة واللشت، تطوير المنطقة الأثرية بهرم ميدوم، تأمين منطقة تل اليهوريدة وصا الحجر وتل الفراعين، بالإضافة إلي إنشاء شبكة خفض منسوب المياة الجوفية واستكمال المرحلة الثانية من تطوير منطقة عيون موسى الأثرية.

3- علاج وصيانة المقتنيات العضوية وغير العضوية من مسببات التلف البيولوجى من خلال المعامل الخاصة به لمعالجة حوالى 850 قطعة.

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4- ترميم العديد من المبانى الأثرية مثل ( جامع الظاهر بيبرس، قصر ألكسان، قصر الجوهر بالقلعة، قصر إسماعيل المفتش، قصر سراى العدل بالقلعة، استراجة الملك فاروق، مبني سراى الحقانية، المعبد اليهودى بالإسكندرية، قصر البارون امبان)، بالإضافة إلي إحلال طلبمات ودرء الخطورة عن منطقة أثار أبومينا.

5- استكمال صيانة مجموعة أثار الجمالية، والأبحاث الخاصة بالمرحلتين الأولي والثانية من حملة إنقاذ الـ1000 أثر.

6- استكمال وتطوير وترميم أثار النوبة من قبل صندوق إنقاذ أثار النوبة ونقل القطع الاثرية مثل المعابد الصخرية ومعابد فيلة ومعبد أبو سمبل، بالإضافة إلى الانتهاء من تجهيز قاعات العرض المركزي والمومياوات الملكية ومتحف العاصمة وإفتتاحهم.

7- تنفيذ 80 بعثة حفائر فى كافة المحافظات من المستهدف أن ينتج عنها 80 اكتشافاً أثرياً.

8 – تنفيذ 6 بعثات في سيناء من المستهدف أن ينتج عنها اكتشاف 7 أبار وترميم منطقة أثريه بها واستكمال الاكتشافات في قلعة بلوزيوم وحبوة واستهداف 80 ألف زائر.

9- تنفيذ 14 مشروعاً للكشف والتنقيب عن الاثار الإسلامية والقبطية و23 مشروعاً لترميم الاثار الإسلامية والقبطية و17 مشروعاً لترميم المباني الأثرية المصرية واليونانية.