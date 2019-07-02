شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "اقتراحات النواب" يطالب الحكومة بحصر الأسواق والمواقف غير المقننة والان مع تفاصيل الخبر
وقال "العادلى"، فى تصريحات له، إن أكثر من 80% من المحال غير مرخصة، وكذلك هناك العديد من الأسواق والمواقف غير الرسمية التى تعمل بشكل عشوائى منتشرة فى أغلب الوحدات المحلية، وذلك يتسبب فى الفوضى وعدم الانضباط في الشارع وتعطيل حركة المرور ومصالح المواطنين، بالإضافة إلي إهدار حقوق الدولة وضياع أموالها من جراء تقنين هذه الأسواق والمواقف والمحال، فهى تعمل بدون أى رسوم ترخيص وصرائب مثل أى نشاط آخر.
ودعا رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان، الحكومة إلى تقديم خطة توضح آليات التعامل مع هذه الأنشطة غير المقننة، وهل سيتم تقنينها أم إلغائها أو استبدالها؟.
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