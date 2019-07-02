"سماح" تطلب الخُلع: "جوزي مدمن حشيش وحرمني من الخِلفة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

تقدمت "سماح ع." ربة منزل، بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة، للمطالبة بخلع زوجها لما وقع عليها من ضرر، مبررة طلبها: "جوزي بيشرب حشيش وخمرة ودمر بيتي وفضحني".

تقول "سماح" 30 سنة، إنها تزوجت من "محمد. ص" 36 سنة، سائق ميكروباص، واستمر زواجهما 6 أشهر فقط، وخلال هذه الفترة اكتشفت أن زوجها يتعاطى المخدرات، رغم أنه أخفى ذلك خلال فترة الخطوبة، بحسب أوراق الدعوى.

Advertisements

وتحكي سماح: "عندما علمت بتناول زوجي للمخدرات تحدثت معه كي يتوقف عن ذلك، لعدم تدمير منزلنا، وحينها وافق زوجي وشعرت أنه يفعل ذلك حبًا لي".

تواصل ربة المنزل: "لم يمر كثيرًا حتى فوجئت ببعض الأشخاص يحملون زوجي إلى داخل الشقة وهو مخمور، جوزي شرب خمرة وحشيش ووقع في الشارع والناس عرفت الفضيحة اللي أنا فيها، لم تتوقف المصائب عند ذلك؛ بل رفض بعض الجيران التحدث معي عقب هذه الواقعة، واشتهر زوجي في المنطقة بتعاطي المخدرات، وحاولت معه كثيرًا كي يتوقف عن ذلك لكنه أهانني وضربني ودمر المنزل".

تختتم الزوجة: "بعد هذه الإهانات هربت إلى منزل أهلي لعرض الوضع عليهم، وطالت فترة جلوسي بمنزل أهلي، ولم يعجبن الوضع، خاصة أن بداخلي رغبة في أصبح أم، لكن الحشيش والخمرة منعوني من الخلفة، حتى انتهى بي التفكير في وضع حل لتلك المشكلة عن طريق محاكم الأسرة، فلم يكن أمامي إلا الذهاب إلى محكمة الأسرة للتخلص من زوجي، وأقمت دعوى خلع ضده حملت رقم 382 لسنة 2019، ولا تزال منظورة لم يتم الفصل بها حتى الآن".​