محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
لقي عدد من الأشخاص مصرعهم، جراء انهيار جدار قيد التشييد على مجموعة من الأكواخ في غرب الهند.
ونقلًا عن مصادر محلية هندية، قالت إن جدارًا ارتفاعه 23 مترًا انهار بسبب هطول الأمطار وسقط على مجموعة أكواخ من الصفيح، ما تسبب في مقتل العشرات من العمال وعائلاتهم، مضيفة أن رجال الإنقاذ تمكنوا من انتشال عدد من الجثث، فيما ما تزال عمليات البحث والإنقاذ متواصلة.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاعه 23 مترًا.. مصرع عشرات الهنود بعد انهيار حائط على منازلهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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