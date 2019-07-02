"التأمين الصحي الشامل" والثانوية العامة.. ضمن أبرز عناوين الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الثلاثاء، عددًا من قضايا الشأن المحلي، كان على رأسها الإطلاق التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل التي بدأت أمس بمحافظة بورسعيد، تمهيدًا لتعميمها بجميع المحافظات، بالإضافة إلى متابعة مشروعات قطاع البترول، إلى جانب عدد من الشؤون العربية والإقليمية.

الأهرام:

ذكرت صحيفة "الأهرام"، إنه وفي إطار برنامج الرئيس عبدالفتاح السيسي للحماية الاجتماعية لكل فئات الشعب والحد من بعض تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي الناجح، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمس بدء الإطلاق التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد على أن يتم تعميمها تدريجيًا على بقية المحافظات كإحدى ثمار ثورة 30 يونيو.

وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء نوه بتكليفات الرئيس للحكومة بضرورة تأمين الخدمات الحياتية للمواطنين؛ لاسيما محدودي الدخل من مأكل وملبس ومسكن وغيرها في ضوء تنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية، جنبًا إلى جنب مع السير في إجراءات الإصلاح الاقتصادي والذي حقق معدلات نمو مرتفعة بشهادة المؤسسات الدولية الكبرى، لافتًا إلى أن العالم ينظر للتجربة التنمية في مصر بصورة إيجابية.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة البترول بحثت مع إحدى الشركات العالمية الموقف التنفيذي لمشروع "بوابة مصر" لتسويق المناطق البترولية والاستكشاف من خلال إنشاء مركز معلومات يشمل كل أنشطة الاستكشاف والإنتاج لجمع ومعالجة البيانات باستخدام التقنيات الحديثة، تمهيدًا لطرح المزايدات من خلال شبكة المعلومات الدولية.

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وفي الشأن الدولي، قالت الصحيفة إنه، وفي انتهاك صارخ لالتزام بريطانيا بقوانين الأمم المتحدة التي تمنعها من إرسال أي جندي يقل عمره عن 18 عامًا إلى مناطق الحرب، كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أمس عن أن وزارة الدفاع البريطانية جندت أطفالًا لم تتجاوز أعمارهم 17 عامًا للقتال في أفغانستان والعراق، وأن وزارة الدفاع البريطانية اعترفت بأنها أرسلت أطفالًا إلى أفغانستان والعراق أحدهم يبلغ من العمر 17 عامًا.

الجمهورية:

أما صحيفة "الجمهورية"، فقالت إن سامح شكري وزير الخارجية التقى أمس ناصر بوريطة وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي المغربي أثناء زيارته الحالية إلى القاهرة، حاملًا رسالة من العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي حول سبل تعزيز التعاون الثنائي.

ونقلت عن المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزيرين ناقشا التقدم المحرز في عددٍ من مجالات التعاون الثنائي القائم وأهمية تكثيف العمل نحو استطلاع آفاق جديدة للتعاون المشتركة في شتى المجالات.

وحول امتحانات الثانوية العامة، أشارت الصحيفة إلى أن طلاب الثانوية العامة شعبتي العلوم والأدبي، اختتموا امتحاناتهم أمس بأداء امتحان اليوم الأخير في التربية الوطنية واللغة الأجنبية الثانية، وخرج الطلاب من جميع اللجان سعداء بسهولة الأسئلة التي جاءت في مستوى الطالب المتوسط.​