مقتل 23 مدنياً في هجمات وسط مالي

قُتل ما لا يقل عن 23 مدنياً في هجمات لمسلحين استهدفت قرى في وسط مالي، وفق ما أعلن، الإثنين، مسؤول محلي ومصدر أمني.

وقال شيخ هارونا سنكاري رئيس بلدية أوينكورو المجاورة للقرى التي تعرضت للاعتداء في تصريح للوكالة "هاجم مسلحون نهار الأحد وخلال الليل قرى بيدي وسانكورو وساران وقتلوا 23 من سكانها".

وأضاف "الوضع خطير وعلى الجيش أن يتحرك لطمأنة السكان"، مضيفاً أنّه تمت الدعوة الى اجتماع طارئ، في حين أكّد مصدر أمني عدد القتلى.

وفي حادث منفصل، لقي 11 شخصاً مصرعهم عندما انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من بلدة كورو بوسط البلاد بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو، وفق ما صرح مسؤول محلي للوكالة طلب عدم الكشف عن هويته.

ومنذ عام 2015 وظهور المتشدد أمادو كوفا الذي يستقطب خصوصاً الفولاني الذين يمارسون الرعي تقليدياً، تستمر الاشتباكات بين هذه الجماعة والبامبارا والدوغون، المزارعين بشكل أساسي والذين شكلوا "لجاناً للدفاع عن النفس" خاصة بهم.

وعيّن إبراهيم بوبكر كيتا كيتا الخميس رئيس مالي الموقت بين 2012 و2013 ديونكوندا تراوري، وهو أحد القريبين منه، في منصب "مبعوث رئيس الجمهورية إلى الوسط".

وذكرت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي "مينوسما" في مايو أنها سجّلت منذ يناير 2018 نحو 500 حالة وفاة في هجمات استهدفت عرقية فولاني في منطقتي موبتي وسيغو بوسط البلاد.

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