نتنياهو: كذبة ايران انكشفت

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طالب رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس الإثنين، الدول الأوروبية تطبيق التزاماتها في الاتفاق النووي الإيراني وفرض عقوبات على ايران بعد إعلانها انها تجاوزت سقف الـ300 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بدرجة منخفضة، بما يتجاوز المسموح به بموجب الاتفاقية الدولية.

وقال نتنياهو إن “ايران تتقدم بخطوات بارزة لإنتاج سلاح نووي: “عندما كشفنا عن الأرشيف النووي السري لإيران، قلنا بأننا اثبتنا بأن الاتفاق النووي مع ايران مبني على كذبة واحدة كبيرة، الان حتى إيران نفسها تعترف بهذا. قريبا سيتم الكشف عن ادلة ان ايران كذبت كل الوقت”.

وكرر نتنياهو مرة أخرى قولة واكد ان إسرائيل لن تسمح لإيران بتطوير سلاح نووي. “في هذا اليوم، انا سأطالب كل دول أوروبا ان تلتزم بتعهداتها عندما تقوم إيران بمخالفة الاتفاق النووي، التزمتم ان بتفعيل آلية عقوبات فورية وضعت عن طريق مجلس.

وأكد البيت الأبيض، امس الاثنين أن الولايات المتحدة “لن تسمح أبدا” لإيران بتطوير أسلحة نووية، بعد أن اعلنت طهران إنها تجاوزت سقف مخزونها من اليورانيوم المخصب المنصوص عليه في الاتفاق النووي لعام 2015.

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وافاد بيان للمتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام “ستستمر اقصى الضغوط على النظام الإيراني حتى يغير قادته مسارهم والولايات المتحدة وحلفاءها لن يسمحوا أبدا لإيران بتطوير أسلحة نووية”.

المصدر 24NEWS;