كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس كوريا الجنوبية: قمة ترامب وكيم "نهاية للعلاقات العدائية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف رئيس كوريا الجنوبية القمة الأمريكية الكورية الشمالية الأخيرة على الحدود الكورية بأنها نهاية للعداء المتبادل بين البلدين، على الرغم من التشكيك في أنها كانت لحظة صنعت للتلفزيون ولم تكن لها أي مضمون.

خلال قمتهم الثالثة في المنطقة المنزوعة السلاح الكورية يوم الأحد، وافق ترامب وكيم على استئناف المحادثات النووية. لكن لم يشر أي من الطرفين إلى أنهما أقتربا من حل النقاط العالقة التي تسببت في انهيار قمتهما السابقة.

ومع ذلك، صرح رئيس كوريا الجنوبية مون جاي في اجتماع لمجلس الوزراء يوم الاثنين بأن القمة في المنطقة المحايدة تعني أن البلدين قد أعلنا "نهاية للعلاقات العدائية" و"بداية عصر السلام".

وقد وصف مون قمة ترامب-كيم بأنها "تاريخية"، قائلًا إنه تم ترتيبها بسبب عرض ترامب "غير المسبوق" على تويتر لعقد اجتماع وقرار كيم "الجريء" بقبوله.

