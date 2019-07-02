شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: إعلان إيران تجاوزها السقف المحدد لمخزوناتها من اليورانيوم يدعو إلى "الأسف" والان مع التفاصيل

قالت روسيا، الإثنين، إن إعلان إيران تجاوزها السقف المحدد لمخزوناتها من اليورانيوم المخصب يدعو إلى "الأسف".

وأعلنت إيران، في وقت سابق الإثنين، أنها "تجاوزت سقف الـ300 كلج" من مخزون اليورانيوم الضعيف التخصيب المنصوص عليه في الاتفاق النووي المبرم في 2015.

وذكر نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف في تصريحات نقلتها وكالات الأنباء "هذا بالطبع يدعو للأسف".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت أن إيران نفذت تهديدها بتجاوز حد تخصيب اليورانيوم المنصوص عليه في اتفاقها النووي مع القوى العالمية بتخزينها اليورانيوم المخصب بكمية تجاوزت الحد المسموح به في الاتفاق.

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وقال متحدث باسم الوكالة في بيان: "نستطيع تأكيد أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو أبلغ مجلس محافظي الوكالة بأنها تحققت في الأول من يوليو/حزيران، من تجاوز إيران الحد الأقصى المسموح به لإجمالي مخزون اليورانيوم المخصب (بموجب الاتفاق)".

وأوضح تقرير أرسلته الوكالة إلى الدول الأعضاء، حصلت عليه رويترز، أن مخزون إيران بلغ 205 كيلوجرامات، في حين يبلغ الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي 202.8 كيلوجرام.

وأعرب وزير الخارجية البريطاني جيريمى هنت، الإثنين، عن قلق بلاده من إعلان إيران التراجع عن التزاماتها النووية بزيادة معدل تخصيب اليورانيوم عن الحد المسموح به.

وقال هنت إنه يشعر "بقلق شديد" بعدما قالت إيران إنها جمعت مخزوناً من اليورانيوم المخصب أكثر مما يسمح به الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية في عام 2015، مطالباً طهران بالامتثال لبنود الاتفاق النووي.