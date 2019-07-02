شكرا لقرائتكم خبر عن صحفي يمني ينشر بالخطأ تعليمات الحمدين لاستهداف التحالف والان مع التفاصيل

فضح خطأ مهني أذرع تنظيم الحمدين الإعلامية التي تغلغلت في المؤسسات اليمينية، بعدما نشر الصحفي أنيس منصور، والذي يعمل في سفارة اليمن بالمملكة العربية السعودية، التعليمات الواردة إليه من أسياده بقطر لإدارة لجان إلكترونية بغرض الهجوم على التحالف العربي، وتشويه صورة الإمارات العربية المتحدة، وفقا لقطر يلكيس.

الواقعة تعود لنشر الإخونجي أنيس منصور، الذي ينتمي إلى حزب الإصلاح الإخواني، ودائم الظهور عبر منصات الجزيرة القطرية، للتعليمات الواردة إليه من تنظيم الحمدين عن طريق الخطأ على موقع "هنا عدن" الإلكترونية الذي يديرها.

واحتوى الخبر المنشور خطأ على تعليمات تلقاها من مموليه قطر وتركيا، تتضمن مهاجمة التحالف والحديث عن وجود خلافات بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، ونشر الفوضى في جنوب اليمن، ومحاولة الوقيعة بين المجلس الانتقالي الجنوبي ودول التحالف، ودعم جماعة الحوثي الإرهابية، وتنشيط الذباب الإلكتروني في مهاجمة دول التحالف عبر مواقع التواصل.

وفي متن التقرير الذي جاء بعنوان "لماذا ترفض الإمارات انعقاد مجلس النواب اليمني في العاصمة عدن" تعليمات واضحة لرئيس تحرير هنا عدن أنيس منصور، نصها " وضيف عليه أي شيء من عدن ولا تنسى أن تعمم على المجموعة أن يتحدثوا عن الخلاف بين الإمارات والسعودية".

وجاءت بقية التعليمات بالاعتماد على أخبار من وكالة رويترز للأنباء لترويج أفكار فوضوية".

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وتابع التقرير المنشور خطأ: " يجب أن نضرب التحالف في مقتل، ثيروا فكرة وجود خلاف بين الإمارات والسعودية، والترويج لدعم الإمارات للانفصاليين".

وبعد دقائق من فضح الموقع المأجور من قبل عصابات الحمدين، تدخل القائمين عليه لتغيير متن التقرير وحذف الخطأ الذي فضح مرتزقة تميم في اليمن، بعدما استبدلت التعليمات التي نشرت بعبارات إنشائية تتضمن ترويج لأكاذيب ممن اشتملت عليها التعليمات.

وعلق الإعلامي بفضائية سكاي نيوز عربية، جمال الحربي، على المقطع الذي يرصد خطأ المرتزق اليمني قائلا: "هكذا يدير الإخوان وأذناب قطر حملتهم المسعورة ضد التحالف العربي من داخل أروقة الشرعية".

وأضاف في تغريدة له عبر تويتر: "فضيحة جديدة تكشف كيف وقع المدعو أنيس منصور في شر أعماله بعد أن نشر التعليمات الخاصة بتشويه التحالف العربي".

وتفاعل مئات من رواد تويتر مع مقطع الفيديو الذي نشره عدد من النشطاء لرصد خيانة أنيس منصور لليمنيين، وأنه جزء من ترسانة الذباب الإلكتروني الذي وظفته قطر لتشويه دول التحالف العربي.