شكرا لقرائتكم خبر عن فهد بن عبدالله آل ثاني: تنظيم الحمدين يحتال ليدعم حزب الله في لبنان والان مع التفاصيل

كشف المعارض القطري الشيخ فهد بن عبدالله آل ثاني، عن حيلة تنظيم الحمدين الحاكم في الدوحة لدعم ميليشيات حزب الله الموالي لنظام الملالي الإيراني، تحت ذريعة شراء سندات خزينة لبنانية.

وفي تغريدة عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "إلى إخواننا شعب قطر أقولها لكم وأنا مسؤول أمام الله (تنظيم الحمدين الإرهابي يحتال ليدعم حزب الله في لبنان).. وقد فعلوها من قبل في فدية الراهبات والعسكر اللبنانيين، وفي العراق ضحت قطر بأبناء عمومتنا من أجل أن تجد مبرر أمام العالم لدفع مليار دولار للميليشيات الإيرانية".

وذكرت مصادر سياسية في بيروت أن الحكومة القطرية التي قررت شراء سندات لبنانية بقيمة 500 مليون دولار تسعى عمليا إلى ملء فراغ خلفه الابتعاد الخليجي عن لبنان، بسبب هيمنة حزب الله ذراع نظام إيران على مؤسسات الدولة اللبنانية وقرارها.

ولم تُفصح قطر عن توقيت شراء السندات ولا الحجم، لكن أي مشتريات كبيرة بما يكفي لدفع العوائد للانخفاض ستعود بالنفع في وقت تكابد فيه بيروت دينا عاما يبلغ 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وكانت وكالة موديز قالت، الأسبوع الماضي، إن لبنان يواجه مخاطر إعادة جدولة الدين أو خطوات قد تنطوي على تخلف عن السداد على خلفية تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال وضعف نمو الودائع رغم الإجراءات التقشفية في مسودة ميزانية 2019.

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وقال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل إن الكلام القطري عن شراء سندات لبنانية جدّي ويعبّر عن التزام الدوحة بوعدها لدعم الاستقرار المالي في لبنان.

وكانت المرّة الأولى التي تحدثت فيها قطر في السنوات القليلة الماضية عن دعم الاقتصاد اللبناني في أثناء القمّة العربية التي انعقدت في بيروت في يناير الماضي ،والتي حضرها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وأمضى ساعات قليلة في بيروت قفل بعدها عائدا إلى الدوحة بعد مشاركته في جلسة افتتاح القمة التي قاطعها زعماء دول مجلس التعاون الخليجي.

وأثار الدور القطري في سوريا حزب الله حليف قطر في لبنان، الذي قطع العلاقات مع الدوحة بعدما كان من أبرز المتحمسين لدورها في لبنان، لكن العلاقات بين حزب الله وقطر ما لبثت أن تحسّنت كثيرا في ضوء الموقف المشترك المعادي للسعودية الذي يجمع بينهما.

ولعبت حركة حماس دورا أساسيا في إعادة الجسور بين الدوحة والحزب الموالي لإيران، كما لعب وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل كذلك دورا في تسهيل التقارب من منطلق العلاقة القديمة التي تربط بين باسيل رئيس التيار الوطني الحرّ والدوحة.

وكانت هذه العلاقة توطدت مع الوقت في ظل الكره الذي يكنه الطرفان، حزب الله والتيّار الوطني الحرّ، للمملكة العربية السعودية ولكل من هو قريب منها في لبنان.