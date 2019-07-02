شكرا لقرائتكم خبر عن دونالد ترامب: إيران تلعب بالنار والان مع التفاصيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، إن إيران تلعب بالنار، وذلك بعدما قالت إنها تجاوزت حد مخزون اليورانيوم المخصب المسموح لها بموجب الاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية في 2015.

جاء ذلك ردا من الرئيس ترامب على سؤال في حفل بالبيت الأبيض عما إذا كانت لديه رسالة لإيران.

وأضاف الرئيس الأمريكي في رده أنه ليست لديه رسالة لكن إيران تعلم ما تفعله وأنها "تلعب بالنار".

وكان البيت الأبيض قال في وقت سابق إن الإدارة الأمريكية لن تسمح لإيران بتطوير أسلحة نووية، كما أعلن عن تحدث ترامب هاتفيا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن تجاوز إيران مخزونها من اليورانيوم المخصب عما يسمح به الاتفاق النووي.

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وأضاف بيان صادر عن البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية ستمارس أقصى ضغط على إيران لوقف تخصيب اليورانيوم، مشدداً على ضرورة إلزام إيران بالحد الأقصى للتخصيب.

وتابع البيان أن "السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم على أي مستوى بموجب الاتفاق النووي كان خطأ".

وأعربت ألمانيا وبريطانيا في وقت سابق من اليوم عن قلقهما إزاء تخصيب إيران لليورانيوم بحد فوق المسموح لها في إطار الاتفاق النووي، وطالبتا إيران بضرورة الالتزام بالحد المسموح.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس عن قلقه إزاء إعلان إيران الأخير تخطي الحد المسموح به لتخصيب اليورانيوم.

وذكر متحدث باسم الأمم المتحدة أن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريس يشعر بالقلق إزاء انتهاك إيران لجزء من الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية عام 2015 وحثها على مواصلة التقيد بجميع التزاماتها النووية بموجب الاتفاق.