شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة للتوافق السوداني بين المجلس العسكري والحرية والتغيير والان مع التفاصيل

شكلت الهيئة القومية للتوافق الوطني السوداني، لجنة برئاسة رئيس الهيئة، للاتصال السياسي بالمجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير والقوى السياسية المختلفة وفق ما أعلنته وكالة الأنباء السودانية.

ومن المقرر أن تبدأ اللجنة التي يترأسها مدثر عبدالرحيم الطيب اتصالاتها بدءا من الثلاثاء بغرض وقف التصعيد والوصول إلى توافق يمكن من خلاله إدارة الفترة الانتقالية بتوافق بين الجميع.

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وقال رئيس الهيئة عبدالرحيم الطيب إن هنالك جهات ذات نفوذ عالمي كانت ولا تزال تعمل بذكاء ومكر لتقطيع ما تبقى من أجزاء السودان بعد انفصال الجنوب.

وأوضح أن تلك المكائد جعلت العديد من الجهات للتداعي من أجل تشكيل الهيئة التي تضم مجموعة من المبادرات والشخصيات القومية من أجل التوسط بين الأطراف المختلفة باعتبار أن الحل السوداني هو الأنسب والأفضل.

وأشار إلى أن الهيئة تضم بداخلها أكثر من 9 مبادرات وطنية والعديد من الشخصيات السودانية تسعى لجمع رؤى وأفكار كل القوى السياسية والتحالفات للتواضع على ميثاق شرف لإدارة الفترة الانتقالية، مؤكدا أن الهيئة وضعت تصور مقترحات حول نقاط الخلاف بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير.