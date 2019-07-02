ترامب عن أفغانستان: "أشبه بمختبر للإرهابيين"

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وكالة الأنباء الفرنسية AFPالثلاثاء 2019/7/2 07:43 صباحا بتوقيت أبوظبي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أفغانستان تبدو أشبه بمختبر للإرهابيين، مطلقا عليها اسم "هارفرد الإرهابيين".
وكشف ترامب، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، الثلاثاء، أن نيته الإبقاء على وجود استخباراتي قوي في أفغانستان عقب انسحاب القوات الأمريكية.
وقال الرئيس الأمريكي: "سنبقي هناك على وجود استخباراتي قويّ للغاية، أقوى بكثير ممّا قد يظنّ المرء عادة".
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، مارس/آذار الماضي، أن القوات الأمريكية قد تنسحب تماما من أفغانستان في غضون 3 إلى 5 سنوات.
ويتولى 14 ألف جندي تدريب ودعم الجيش الأفغاني على شكل غطاء جوي، ويشرفون على عمليات مكافحة الإرهاب.
ويشارك آلاف الجنود الآخرون من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في هذه المهمة التدريبية تحت إشراف الحلف الأطلسي.
وكان الرئيس الأمريكي قد قال، في تصريحات سابقة، إن التقدم في المفاوضات مع حركة طالبان سيسمح بخفض عدد القوات الأمريكية في أفغانستان، البالغ قوامها حاليا نحو 14 ألف جندي، والتركيز مجددا على مكافحة الإرهاب.
ويخشى المجتمع المدني الأفغاني خاصة المدافعين عن حقوق المرأة من أن يفتح انسحاب سريع لقوات التحالف الدولي أو اتفاق يبرم سريعا مع طالبان المجال لعودة نظام المتمردين القمعي أو لحرب أهلية أكثر دموية.
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