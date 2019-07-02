الان تتابع واشنطن تدين هجوم طالبان «الوحشي» في كابول والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365:
دانت الولايات المتحدة الهجوم “الوحشي” الذي شنّته حركة طالبان في كابول بواسطة سيارة مفخّخة وأسلحة رشاشة وأسفر عن سقوط ستّة قتلى على الأقلّ وعشرات الجرحى، بينهم حوالي 50 تلميذاً أصيبوا من جرّاء تطاير الزجاج في مدارسهم.
وقال البيت الأبيض في بيان إنّ “هذا الهجوم الوقح يظهر ازدراء طالبان الوحشي بمواطنيها الأفغان الذين عبّروا مراراً عن الحاجة الملحّة لإيجاد حلّ سلميّ للصراع”.
وصباح الإثنين قتل ستّة أشخاص على الأقل وأصيب عشرات آخرون بجروح، بينهم حوالي 50 تلميذاً، في هجوم بسيارة مفخخة وأسلحة رشاشة استهدف منطقة تضم منشآت حكومية وعسكرية في العاصمة كابول وتبنّته حركة طالبان.
وبحسب وزارة الداخلية فإنّ الاعتداء أدّى إلى مقتل ستة أشخاص، هم عنصران من القوات الخاصة وأربعة مدنيين، أحدهم طفل.
وتفاوتت حصيلة الجرحى بين 84 مدنياً بحسب وزارة الداخلية و116 جريحاً بحسب وزارة الصحة.
وبحسب وزارة التعليم فإنّ حوالى 50 طفلاً أصيبوا بجروح من جرّاء الانفجار الذي أدّى إلى تطاير الزجاج في مدارسهم.
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تدين هجوم طالبان «الوحشي» في كابول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.