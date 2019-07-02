ترامب: مرتاحون لمواصلة التعاون بين أميركا والجزائر في مجالات مختلفة

وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رسالة للرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر صالح، معرباً فيها عن استعداده لتوسيع التعاون بين البلدين، مبدياً عن "ارتياحه لمواصلة التعاون بين البلدين في مجالات مختلفة، بما في ذلك تكثيف التجارة الحرة والمنصفة والمتبادلة وتوسيع التعاون في مجال الأمن أو خلق فرص التبادل لإقامة روابط جديدة".
ولفت إلى أن "الصداقة والشراكة بين الولايات المتحدة والجزائر ما فتئت تتعزز من سنة لأخرى، حيث حاربنا معا الإرهاب وقمنا بتعزيز علاقاتنا التربوية والثقافية وتوسيع تعاوننا الاقتصادي"، مشيداً بـ"دور الجزائر في منطقة شمال إفريقيا"، بالقول: "أقدر أيما تقدير الجهود الحثيثة التي تبذلها الجزائر في سبيل إيجاد الحلول السياسية السلمية تجاه العديد من التحديات في المنطقة وذلك من مالي إلى ليبيا".
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