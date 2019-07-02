قتلى وجرحى بعد انهيار جدار جراء أمطار غزيرة في بومباي

أعلن المتحدّث باسم ادارة الكوارث في السلطة المحلية في بومباي تاناجي كامبل، عن مقتل ما لا يقلّ عن 15 شخصاً مصرعهم في بومباي وإصابة 69 شخصاً في انهيار جدار من جراء ​أمطار​ موسمية غزيرة.

وشهدت المدينة الساحلية البالغ عدد سكانها حوالى 20 مليون نسمة هطول أمطار غزيرة لليوم الثاني على التوالي، مما أدّى إلى توقّف الحركة فيها بصورة شبه تامّة. وأعلنت السلطات اليوم عطلة رسمية في المدينة ونصحت سكانها جمياً بالبقاء في منازلهم.

وتم إغلاق المدارس والجامعات في بومباي كما جرى تحويل مسار الرحلات الجوية المتجهة إلى مطار بومباي الرئيسي.