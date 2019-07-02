12 قتيلاً و9 مفقودين إثر فيضانات قرب بحيرة بايكال الروسية

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي فيتالي موتكو خلال اجتماع مع رئيس الحكومة ديمتري مدفيديف أنه"في الوقت الحالي، ووفقاً لبيانات وزارة الداخلية، قتل 12 شخصاً وفُقد حوالي تسعة آخرين إثر فيضانات في منطقة إيركوتسك قرب بحيرة بايكال"، موضحا أن "الفيضانات أدّت إلى إصابة 751 شخصاً بجروح بينهم 153 نقلوا إلى المستشفيات".
ولفت الى أن "هذه الأرقام تتغيّر باستمرار"، مشيراً إلى أنّ "الفيضانات أدّت إلى عزل أربع قرى صغيرة عن العالم لكنّ خدمات الإنقاذ تمكنت من إيصال بطانيات ومواد أغاثة إلى سكانها".
وهطلت أمطار غزيرة الأسبوع الماضي في منطقة إيركوتسك، الإقليم الواقع في سيبيريا والمطل على بحيرة بايكال. وتسبّبت الأمطار الغزيرة بفيضان البحيرة ونهر أنغارا، أكبر نهر في المنطقة.
ووفقاً لخدمات الطوارئ في المنطقة، فقد غمرت المياه 6700 منزل يعيش فيها حوالي 32700 شخص.
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