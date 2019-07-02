12 قتيلاً و9 مفقودين إثر فيضانات قرب بحيرة بايكال الروسية

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي فيتالي موتكو خلال اجتماع مع رئيس ​الحكومة​ ​ديمتري مدفيديف​ أنه"في الوقت الحالي، ووفقاً لبيانات ​وزارة الداخلية​، قتل 12 شخصاً وفُقد حوالي تسعة آخرين إثر ​فيضانات​ في منطقة إيركوتسك قرب بحيرة بايكال"، موضحا أن "​الفيضانات​ أدّت إلى إصابة 751 شخصاً بجروح بينهم 153 نقلوا إلى ​المستشفيات​".

ولفت الى أن "هذه الأرقام تتغيّر باستمرار"، مشيراً إلى أنّ "الفيضانات أدّت إلى عزل أربع قرى صغيرة عن ​العالم​ لكنّ خدمات الإنقاذ تمكنت من إيصال بطانيات ومواد أغاثة إلى سكانها".

وهطلت أمطار غزيرة الأسبوع الماضي في منطقة إيركوتسك، الإقليم الواقع في ​سيبيريا​ والمطل على بحيرة بايكال. وتسبّبت ​الأمطار​ الغزيرة بفيضان البحيرة ونهر أنغارا، أكبر نهر في المنطقة.

ووفقاً لخدمات الطوارئ في المنطقة، فقد غمرت ​المياه​ 6700 منزل يعيش فيها حوالي 32700 شخص.