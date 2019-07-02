الريس: منذ اللحظة الاولى قلنا اننا نريد التهدئة وسنلجأ للقضاء بحادثة قبرشمون

علق مفوض الاعلام في الحزب "التقدمي الاشتراكي" ​رامي الريس​ على الاشكال الذي وقع في قبرشمون، قائلا "اننا منذ اللحظة الاولى قلنا اننا لسنا في وارد الذهاب إلى أمر يؤدي إلى اشعل الفتنة وأننا نريد التهدئة وسنلجأ الى ​القضاء​، ويفترض ان يطبق القانون في هذه الحادثة كما يفترض ان يطبق في حادثة ​الشويفات​"، مضيفاً "الاشتراكي كان ولا يزال تحت سقف القانون الذي يجب عدم تجزئة تطبيقه، ويجب ان يتلازم تطبيق القانون في حادثي قبرشمون و الشويفات".

وفي حديث إذاعي، لفت الريس إلى أن "عددا من اهالي جرحى قبرشمون سيرفعون اليوم دعوى ضد الوزير الغريب لان موكبه بادر الى فتح النار والتسبب بما حصل".