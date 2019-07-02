علق مفوض الاعلام في الحزب "التقدمي الاشتراكي" رامي الريس على الاشكال الذي وقع في قبرشمون، قائلا "اننا منذ اللحظة الاولى قلنا اننا لسنا في وارد الذهاب إلى أمر يؤدي إلى اشعل الفتنة وأننا نريد التهدئة وسنلجأ الى القضاء، ويفترض ان يطبق القانون في هذه الحادثة كما يفترض ان يطبق في حادثة الشويفات"، مضيفاً "الاشتراكي كان ولا يزال تحت سقف القانون الذي يجب عدم تجزئة تطبيقه، ويجب ان يتلازم تطبيق القانون في حادثي قبرشمون و الشويفات".
وفي حديث إذاعي، لفت الريس إلى أن "عددا من اهالي جرحى قبرشمون سيرفعون اليوم دعوى ضد الوزير الغريب لان موكبه بادر الى فتح النار والتسبب بما حصل".
كانت هذه تفاصيل خبر الريس: منذ اللحظة الاولى قلنا اننا نريد التهدئة وسنلجأ للقضاء بحادثة قبرشمون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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