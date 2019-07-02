اللواء خير: الاستهداف الذي حصل بكازاخستان لم يكن فقط لعمال وموظفين لبنانيين

لفت الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة ​اللواء​ الركن ​محمد خير​ إلى انه "بمجهود كبير وبالتنسيق من رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ و​الهيئة العليا للاغاثة​ والشركة على الارض مع ​السفير اللبناني​ في ​كازاخستان​ جيسكار خوري بشأن ​العمال​ اللبنانيين في البلاد والسلطات الكازاخية كانت تتعامل معنا بكل احترام"، مشيراً إلى أن "126 لبنانيا عادوا اليوم من كازاخستان ليمضوا عطلة صيفية في بيروت مدتها 15 يوما على ان يعودوا بعدها لعملهم بضمانات من سلطات كازاخستان".

وفي حديث إذاعي، أشار اللواء خير إلى أن "الاستهداف لم يكن فقط للعمال أو الموظفين اللبنانيين"، مؤكداً أن "ما يهمنا هو المحافظة على وجود الجالية في كازاخستان ولا ​اصابات​ خطيرة".