لفت الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير إلى انه "بمجهود كبير وبالتنسيق من رئيس الحكومة سعد الحريري والهيئة العليا للاغاثة والشركة على الارض مع السفير اللبناني في كازاخستان جيسكار خوري بشأن العمال اللبنانيين في البلاد والسلطات الكازاخية كانت تتعامل معنا بكل احترام"، مشيراً إلى أن "126 لبنانيا عادوا اليوم من كازاخستان ليمضوا عطلة صيفية في بيروت مدتها 15 يوما على ان يعودوا بعدها لعملهم بضمانات من سلطات كازاخستان".
وفي حديث إذاعي، أشار اللواء خير إلى أن "الاستهداف لم يكن فقط للعمال أو الموظفين اللبنانيين"، مؤكداً أن "ما يهمنا هو المحافظة على وجود الجالية في كازاخستان ولا اصابات خطيرة".
كانت هذه تفاصيل خبر اللواء خير: الاستهداف الذي حصل بكازاخستان لم يكن فقط لعمال وموظفين لبنانيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.