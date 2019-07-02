إخماد حريق داخل بؤرة لتجميع كسر السيارات واعشاب في الليلكي

أعلنت ​المديرية العامة للدفاع المدني​، أن عناصر المديرية أخمدوا فجرا حريقاً شب داخل بؤرة لتجميع كسر السيارات واعشاب يابسة في الليلكي-ضاحية ​بيروت​ الجنوبية.

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