وصول نحو 125 لبنانيا من كازاخستان الى مطار بيروت فجرا

وصل فجر اليوم وفد لبناني مؤلف من 125 مواطنا من ​كازاخستان​ الى ​مطار بيروت الدولي​. وكانت شركة "طيران الشرق الأوسط" ارسلت واحدة من طائرات إيرباص "A320-232" في رحلة إغاثة إلى مطار نور سلطان نزارباييف الدولي - كازاخستان لنقل 125 لبنانيا تعرضوا للخطر جراء أعمال التمييز التي اندلعت يوم السبت.

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