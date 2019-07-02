الجمهورية:نصرالله تابع شخصيا مفاعيل كمين قبرشمون مبديا انزعاجه مما حصل

ذكرت معلومات لصحيفة "الجمهورية" أن "الأمين العام لـ"حزب الله" ​السيد حسن نصرالله​، تابع شخصياً مفاعيل كمين قبرشمون، مبدياً انزعاجه مما حصل، ومؤكّداً الوقوف الى جانب رئيس "​الحزب الديمقراطي اللبناني​" النائب ​طلال ارسلان​ في هذا المصاب".

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