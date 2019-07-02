شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سياسى: هزيمة أردوغان فى اسطنبول جعلته يعانى من هستريا المعارضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طه على، المحلل السياسى، إن الهزيمة التى تلقاها أردوغان فى اسطنبول من أكرم إمام أوغلو، جعلته يعانى من هستريا وجنون من المعارضة، فأصبح يمارس أشد أنواع التضييق والديكتاتورية بحق المعارضين، وخاصة بعد نجاح أكرم أوغلو للمرة الثانية فى اسطنبول جعلته متخوفا جدا من وضعه فى تركيا، وتهديد عرشه.

وأضاف المحلل السياسى، فى تصريح له، أن أردوغان يحاول بشتى الطرق التأثير على مهام عمدة اسطنبول الجديد أكرم أوغلو، ولوم المواطنين على اختياره ورفضهم لمرشح حزبه، ولأنه دائما يرى أن من يحكم اسطنبول فهو يحكم تركيا، وأتوقع أن هذه الفترة ستكون هى نهاية لحكم أردوغان وسيكون فرصة للمعارضة للسيطرة على تركيا وتولى المهام بها.

واستطرد أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الأحداث فى تركيا، وستشهد الكثير من الأوضاع نتيجة لمعاداة أردوغان لعمدة اسطنبول الجديد ، والتضييق المستمر على شعبه وعلى المعارضة التركية بشكل عام .