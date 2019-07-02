شكرا لقرائتكم خبر عن "مفكر تركى": أردوغان أصابه العمى بعد هزيمة اسطنبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المفكر الإسلامي التركي إحسان إلياسيك، إن الرئيس التركى، رجب أردوغان، أصابه العمى بعد هزيمة حزبه مجددًا في اسطنبول.

وتابع المفكر الإسلامي فى تصريحات نقلها عدة مواقع تركية معارضة، إن عمدة اسطنبول الجديد، أكرم إمام أوغلو، فهم رسالة الجماهير جيدًا خاصة الشباب منهم، على عكس أردوغان، فهم يريدون أسلوب حياة أكثر حرية وأكثر ديمقراطية وأكثر راحة وهو ما لا يوفره نظام العدالة والتنمية.

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وأوضح أن أوغلو من خلال نظرته الشابة، ونظارته الصغيرة التى يمتاز بها المفكرون، وخطابه الدافئ والموحد، وأنه بلور تطلعات شريحة كبيرة من سكان إسطنبول، خاصة الجيل الجديد، الذي ولد في نفس الوقت ولم يعرف سوى حزب العدالة والتنمية، الحاكم منذ عام 2002، بقيادة إردوغان.

المفكر الإسلامي البالغ من العمر 58 عامًا، والذى ألف أكثر من عشرين كتابا، يحلل الأسباب التي أدت إلى الهزيمة التاريخية لحزب إردوغان في أكبر معاقله التقليدية بقوله: "فى السنوات الأخيرة، أصبحت سياسة الحزب عقابية، وتسببت المحاكمات، والاعتقالات ضد المعارضين والصحافيين والأكاديميين، في خلق المعاناة، وعدم الراحة، وسوء الفهم، والاكتئاب".

واردف: "وصل الأمر إلى ذروته، في الانتخابات البلدية الأخيرة بعدما سئم الناس فخرجوا ليقول للنظام: كفى، انتهى الأمر".