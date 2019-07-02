قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تلعب بالنار، وذلك بعدما قالت طهران إنها تجاوزت حد مخزون اليورانيوم المخصب المسموح لها بموجب الاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية في 2015.
وردا على سؤال في حفل بالبيت الأبيض عما إذا كانت لديه رسالة لإيران، قال ترامب إنه ليست لديه رسالة لكنإيران تعلم ما تفعله وأنها "تلعب بالنار"، حسبما نقلت رويترز.
في سياق متصل، قال البيت الأبيض في بيان اليوم الثلاثاء: "ترامب تحدث إلى ماكرون بشأن تجاوز إيران مخزونها من اليورانيوم المخصب عما يسمح به الاتفاق النووي".
وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 8 مايو 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق المبرم مع طهران بشأن برنامجها النووي، واستئناف عقوبات اقتصادية صارمة ضد إيران عبر مرحلتين أولهما في أغسطس الماضي، بينما دخلت الحزمة الثانية حيز التنفيذ في 5 نوفمبر وتستهدف صادرات النفط، والبتروكيماويات، والطاقة.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب مهاجمًا إيران بعد تصريحها عن اليورانيوم المخصب: تلعب بالنار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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