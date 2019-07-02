ترامب مهاجمًا إيران بعد تصريحها عن اليورانيوم المخصب: تلعب بالنار



قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تلعب بالنار، وذلك بعدما قالت طهران إنها تجاوزت حد مخزون اليورانيوم المخصب المسموح لها بموجب الاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية في 2015.

وردا على سؤال في حفل بالبيت الأبيض عما إذا كانت لديه رسالة لإيران، قال ترامب إنه ليست لديه رسالة لكن

إيران تعلم ما تفعله وأنها "تلعب بالنار"، حسبما نقلت رويترز.

في سياق متصل، قال البيت الأبيض في بيان اليوم الثلاثاء: "ترامب تحدث إلى ماكرون بشأن تجاوز إيران مخزونها من اليورانيوم المخصب عما يسمح به الاتفاق النووي".

وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد

جواد ظريف أكد أن مخزون بلاده من اليورانيوم المخصب تجاوز 300 كيلو جرام وهو الحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 8 مايو 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق المبرم مع طهران بشأن برنامجها النووي، واستئناف عقوبات اقتصادية صارمة ضد إيران عبر مرحلتين أولهما في أغسطس الماضي، بينما دخلت الحزمة الثانية حيز التنفيذ في 5 نوفمبر وتستهدف صادرات النفط، والبتروكيماويات، والطاقة.

