إيطاليا.. ارتفاع نسبة استهلاك الفواكه بسبب موجة الحر المرتفعة

ارتفعت نسبة مبيعات الخضار والفواكه في إيطاليا، خلال شهر يونيو الجاري بنسبة 20 %، بسبب موجة الحر المرتفعة التي تعرفها أوروبا والتي تخطت 40 مئوية في بعض المناطق.

وكشفت النقابات الزراعية في إيطاليا، أن المواطنين قامو بتغيير عاداتهم الغذائية واختيار مأكولات طازجة وصحية”، في وقت ساهمت الأحوال المناخية في “تعزيز إنتاج الفواكه شديدة الحلاوة”.

وأضاف المصدر ذاته أن نسبة الخسائر في بعض المحاصيل مثل البطيخ والفليفلة تراوح بين 10 و30%، الأمر الذي اضطر بالمزارعين إلى الري المكثف لإنقاذها.

وتسببت موجات الحر التي تشهدها إيطاليا في تراجع إنتاج الحليب عند بعض أنواع البقر بنسبة 10% بسبب العياء الذي لحق بالحيوانات.