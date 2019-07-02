حالة الطقس: أجواء حارة رغم انخفاض درجات الحرارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ولكن تبقى الأجواء صيفية اعتيادية، بحيث يسود طقس حار نسبيا نهارا في الجبال ومعتدل ليلا، بينما يسود طقس صيفي حار في المناطق السهلية والأغوار بشكل عام، الرياح شمالية غربية رطبة خفيفة السرعة والبحر هادئ.

في يوم الأربعاء، لا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقاء الجو صيفيا اعتياديا خاصة في المناطق الجبلية وتبقى الأجواء معتدلة بشكل عام ليلا ومنعشة في القمم الجبلية. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية.

أما يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف للغاية بالكاد سيصل إلى درجة مئوية واحدة فقط عن يوم الأربعاء. وتبقى الأجواء الصيفية العادية عموما هي المسيطرة في كافة المناطق. ويسود جو حار في المناطق السهلية وحرارة شديدة في الأغوار وأريحا والبحر الميت. الرياح غربية إلى جنوبية غربية.

تبقى الأجواء صيفية عادية، يوم الجمعة، والحرارة تراوح مكانها حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام مع بقاء الجو لطيفا مساءا وليلا. ويسود جو شديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت.