واشنطن: العالم يعترف برعاية إيران للإرهاب

أكد جون بولتون مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، الثلاثاء، أن العالم يعترف برعاية إيران للإرهاب.

وقال بولتون، في تغريدة على توتير، إن مليشيا حزب الله لا تزال تهدد الاستقرار في الشرق الأوسط وفي جميع أنحاء العالم.

وأضاف أن الولايات المتحدة تشيد بقرار كوسوفو بإدراج حزب الله كمنظمة إرهابية.

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وكان وزير الخارجية مايك بومبيو قد قال: "إن حزب الله يواصل بدعم من إيران خططه لشن هجمات في أوروبا وفي جميع أنحاء العالم".

وأضاف: "نحث الآخرين على اتباع طريق كوسوفو ومنع هذه المنظمة الإرهابية من تمويل عملياتها الدموية".

وأدرجت كوسوفو حزب الله اللبناني على لائحة الإرهاب، مستندة في قرارها لتصريحات حسن نصرالله الذي أكد أن ميزانية منظمته وأسلحته وصواريخه تأتي من إيران.

تقوم سلطات كوسوفو بمكافحة المنظمات التي يُشتبه بتلقيها دعماً من إيران، وسبق أن أصدرت أوامر قضائية بإيقاف عمل عدة جمعيات ومعاهد، أبرزها جمعية "القرآن"، ومعهد "سورة النساء"، ومعهد العلوم الإنسانية "ابن سينا"، وجمعية الخدمات التعليمية "صني"، وجمعية "أهل البيت- بريزرين".

وتأسست هذه المنظمات غير حكومية بدوافع خيرية وتعليمية في عدد من المناطق الكوسوفية منذ عام 2002، إلا أنه تبين وفق السلطات ممارستها أنشطة سياسية محظورة تتعارض مع أنظمة الجمعيات الخيرية والإغاثية في كوسوفو، وكشفت التحقيقات التي أجرتها السلطات الأمنية في كوسوفو العلاقة المريبة التي تربط هذه المنظمات بإيران.