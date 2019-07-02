دبابات ومقاتلات حربية.. ترامب يعلن تفاصيل العرض العسكري الأمريكي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أنّ دبابات وطائرات حربية ستشارك في احتفالات العيد الوطني في الرابع من يوليو/تموز، في كسر للتقاليد المتعارف عليها في هذه المناسبة الوطنية.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض في معرض حديثه عن الاحتفال المرتقب "لن يكون له شبيه، سيكون مميّزاً".

وأضاف "ستكون هناك طائرات تحلّق فوقنا، أفضل الطائرات المقاتلة في العالم" و"ستكون هناك بعض الدبابات متمركزة في الخارج".

وفي أواخر فبراير/شباط أعلن ترامب أنّ "واحداً من أكبر الاحتفالات" سيقام في الرابع من يوليو/ تمّوز بعنوان "تحية إلى أمريكا"، متوقّعاً أن يكون "من أضخم التجمّعات" في تاريخ المدينة.

وكان ترامب وبعد حضوره الاستعراض الضخم بمناسبة العيد الوطني الفرنسي في باريس في 2017 برفقة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون سعى إلى إقامة عرض مماثل بمناسبة "يوم المحاربين القدامى" في واشنطن يشارك فيه جنود وقوافل من العربات المدرّعة وتحلق خلاله أسراب طائرات مقاتلة.