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السعودية قلقة إزاء استمرار الانتهاكات بحق مسلمي الروهينجا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

وكالة الأنباء

الثلاثاء 2019/7/2 07:01 صباحا بتوقيت أبوظبي

عائلات من الروهينجا في البحر هربا من العنف

أعربت السعودية عن قلقها إزاء التقدم المحدود في معالجة أزمة مسلمي الروهينجا في ميانمار وما يتعرضون له من انتهاكات مستمرة لحقوقهم الإنسانية.

جاء ذلك في كلمة المملكة، خلال الإحاطة التي قدمتها المبعوثة الخاصة للأمين العام ‫للأمم المتحدة إلى ميانمار كرستين شارنر بيرجنر، بشأن ما يتعلق بأقلية الروهينجا المسلمة وعودتهم الآمنة إلى ميانمار.

وقال نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد محمد منزلاوي إن التقارير الواردة تؤكد أنه لا يوجد تقدم ملموس حتى الآن يتناسب مع حجم هذه الأزمة الإنسانية.

وتوجه منزلاوي بسؤال للمبعوثة الأممية حول الإجراءات التي تنوي اتخاذها في الأيام القادمة لتحقيق تقدم ملحوظ فيما يخص أقلية الروهينجا، وما المؤشر الزمني لتحقيق هذه الخطوات.

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وأكد أن المملكة في الوقت نفسه ترحب بالجهود المبذولة من حكومة ميانمار وحكومة بنجلاديش لإيجاد حل لأزمة اللاجئين وعودتهم آمنين إلى وطنهم في كرامة وسلام ومنحهم حقوق المواطنة كاملة.

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وانتقد تقرير للأمم المتحدة مؤخرا وجود "أوجه قصور عامة" في إدارة المنظمة الدولية للوضع في ميانمار، خلال الفترة من 2010 إلى 2018.

وارتبط التقرير الأممي بقضية تعرض أقلية الروهينجا المسلمة لتهجير كثيف، بدءا من أغسطس/آب 2017 إلى بنجلاديش.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، طلب في فبراير/شباط الماضي من الدبلوماسي الجواتيمالي غيرت روزنتال هذا التقرير.

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