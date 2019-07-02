الشرطة الأسترالية تحبط التخطيط لعملية إرهابية بمدينة سيدني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وسائل إعلام محلية في أستراليا أن الشرطة أحبطت التخطيط لعملية إرهابية في مدينة سيدني.

وقالت وسائل الإعلام إنه تم القبض على 3 أشخاص في سيدني يشتبه بتخطيطهم لهجوم إرهابي وعلى علاقة بتنظيم داعش الإرهابي.

وكانت الحكومة الأسترالية قد قالت مؤخرا إنه من الصعب منع حدوث "هجمات فردية" في المستقبل على الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة في أعقاب هجمات ماضية يستلهم نهج تنظيم داعش.

وقد أطلق رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون حملته الانتخابية مؤخرا للفوز بولاية جديدة، متعهدا بإبقاء بلاده في أمان وسط عالم محفوف بالمخاطر.