علمت صحيفة "الحياة" أن رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​، الذي يترأس اليوم جلسة لمجلس الوزراء في ​السرايا الحكومية​ أجرى أمس سلسلة اتصالات مع الجهات السياسية كافة المشاركة في مجلس الوزراء، من أجل تأمين جلسة آمن وغير متوترة على ضوء ما حصل في الشحار الغربي. وشملت هذه الاتصالات لقاءه مع وزير الصناعة وائل بو فاعور الذي استقبله لهذا الغرض وحمله رسالة إلى رئيس "​الحزب التقدمي الاشتراكي​" ​وليد جنبلاط​، فور عودته من زيارته للكويت.

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كانت هذه تفاصيل خبر الحياة: الحريري أجرى إتصالات لتأمين جلسة آمنة للحكومة وغير متوترة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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