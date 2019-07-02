قيادي بـ14 آذار للشرق الأوسط: محاولة للاستفراد بجنبلاط من قبل النظام السوري

رأى قيادي في قوى 14 آذار، عبر صحيفة "الشرق الأوسط" أن "هناك حاولة للاستفراد برئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط من قبل النظام السوري وحلفائه"، مشيرا إلى أن "هناك من يريد أن يجرّ الجبل إلى فتنة كبرى تطبخ في مطابخ خارجية".
واعتبر أن "المرحلة تقتضي إجراء مراجعة شاملة لدى كلّ أحزاب ومكونات فريق الرابع عشر من آذار، وليس على صعيد المستقبل والحزب الاشتراكي فحسب"، لافتاً إلى أن "ما يحصل أبعد من حادث هنا وإشكال هناك، بقدر ما يؤشر إلى خطر يستهدف لبنان وهويته وعلّة وجوده في هذا الشرق".
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