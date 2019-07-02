أوضح مفوّض الإعلام في "الحزب التقدمي الاشتراكي" رامي الريس، أن "مساعي إعادة رأب الصدع مع "تيار المستقبل" كانت بدأت قبل الأحداث، لإعادة تثبيت العلاقة، ودورها في حماية التوازنات الداخلية الدقيقة التي أرساها اتفاق الطائف"، مشيرا إلى أن "ترميم العلاقة يصبّ في خدمة هذا الهدف، ويستعيد شيئاً من التوازن المفقود على المستوى الوطني ويعيد الانتظام إلى الحياة السياسية اللبنانية".
ولفت الريس في حديث لصحيفة "الشرق الأوسطط الى أنه "في أوجّ الخلاف مع المستقبل لم نتنكر للعلاقة التاريخية والمحطات النضالية المشتركة بيننا في المرحلة السابقة"، مؤكداً أن "الاتصالات مع تيار المستقبل تسير بوتيرة جيدة، ونحن مستمرّون في التواصل لاستعادة العلاقة مع التيار ومع رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي يبذل جهوداً كبيرة لاحتواء تداعيات الأحداث الأخيرة".
كانت هذه تفاصيل خبر الريس: الاتصالات مع "المستقبل" تسير بوتيرة جيدة ومستمرون في التواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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