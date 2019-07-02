الشرق الأوسط: الجيش أوقف شخصا واحدا على علاقة بإطلاق النار على موكب الغريب

علمت صحيفة "الشرق الأوسط" أن "​الجيش اللبناني​ نفذ عدة ​عمليات دهم​ بحثاً عن مشتبه بهم ب​إطلاق النار​ على موكب وزير شؤون النازحين ​صالح الغريب​ في بلدة ​كفرمتى​، وأنه تم توقيف شخص واحد على ذمة القضية".

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