الاخبار: محرقة بيروت على جدول أعمال جلسة المجلس البلدي الخميس المقبل

أدرج رئيس ​بلدية بيروت​ ​جمال عيتاني​ دفتر شروط معمل التفكك الحراري (محرقة ​النفايات​) على جدول أعمال جلسة المجلس البلدي الخميس المقبل، من دون تحديد الموقع الذي سيقام المعمل فوقه، وبالتالي في غياب دراسة الأثر البيئي للمشروع.

وأكّدت مصادر بلدية لـ"الاخبار" أن المشروع سيواجه صعوبات بسبب اعتراض عدد من الأعضاء عليه، وهو قد يمر "عالمنخار" وبفارق بسيط من الأصوات. المصادر نفسها أكدت أنها في جو تحركات شعبية ستنظمها جمعيات أهلية احتجاجاً على المشروع. ولفتت الى ان هناك ملامح اعتراضات لدى عدد من رجال الكنيسة قد يتم التعبير عنها علناً، بعدما باتت كل المؤشرات تدل على ان موقع المحرقة سيكون في منطقة الكرنتينا.

وفي محاولة لإزاحة مسؤولية اتخاذ القرار عن كاهله، جزّأ عيتاني المشروع على خمسة بنود، أحدها يتمنى "على مقام ​مجلس الوزراء​ تخصيص عقار مساحته بين 50 الى 60 ألف متر مربع لإنشاء معمل التفكك الحراري".